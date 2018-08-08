Муж Ларисы Долиной завел другую семью

Отношения Ларисы Долиной и Ильи Спицина едва не стоили популярной артистке карьеры. Еще бы, ведь в конце 90-х она душевно пела о «погоде в доме», а сама тайно встречалась с бас-гитаристом собственного коллектива. Избранник был младше звезды на 13 лет, но это не помешало им построить долгосрочные отношения.



Лариса Долина

Справедливости ради, слухи о разводе Долиной и Спицина ходят давно. Супруги стали крайне редко появляться на мероприятиях вместе, хотя Илья и продолжает исполнять обязанности продюсера Ларисы. Теперь же друзья и коллеги звездной пары решили прервать молчание и подтвердили их расставание.

«Лариса и Спицын решили не оповещать общественность о том, что они уже не семья, и продолжают поддерживать договорные отношения. Он остается ее директором, ведь Лариса сама не будет заниматься организационной деятельностью. Мне передают и музыканты, и обслуживающий персонал, что у Ильи есть другая женщина, которая от него родила. И вроде у него там семья. Долина приняла это и, видимо, смирилась. Раньше она так бы не поступила. Но теперь, видимо, не хочет что-то кардинально менять в жизни», — рассказал «Стархиту» второй муж Долиной Виктор Митязов.