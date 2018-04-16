Наказанный распутник, или «Дон Жуан»

Один поставил Борис Александрович Покровский в далеком 1987 году в своем Камерном музыкальном театре. В нем в титульной партии блистал начинающий бас-баритон Алексей Мочалов. Сейчас постановка возобновляется в театре с молодыми солистами. Второй спектакль – детище Александра Тителя в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, в котором тоже заняты в основном молодые певцы. Вообще у молодежи с Моцартом взаимная любовь. Их связывают необыкновенной красоты и глубины музыка, и тот задор, с которым австрийский гений создавал свои опусы.

Совсем недавно в столице на сцене Концертного зала им. П. Чайковского мелькнул третий «Дон Жуан». Это была концертная версия оперы Моцарта в абонементе Московской филармонии «Оперные шедевры». Ее представили российские и зарубежные музыканты и певцы, собранные ведущим абонемента Михаилом Фихтенгольцем: Государственный камерный оркестр России (худрук Алексей Уткин), Вокальный ансамбль Intrada под руководством Екатерины Антоненко, дирижер Стефано Монтанари (Италия) и певцы из Канады, Германии, Дании, Бельгии, США, Австралии и России.

За последние годы концертные исполнения опер превратились из стоячих и сидящих на сцене перед оркестром певцов в живые и действенные концертные спектакли, в которых органично сочетаются музыка и либретто, по которому композитор и написал оперу. Это значительно лучше, чем смотреть, к примеру, «Царскую невесту» Римского-Корсакова в постановке Дмитрия Чернякова в Берлинской опере, где ни один такт музыки композитора не совпадает с тем действием, которое понапридумывал господин режиссер.

Состав певцов на «Дон Жуане» был подобран сильный. В первую очередь, конечно же, канадский баритон Даниэль Окулич. Его Дон Жуан - статный красавец с бешеной энергией и неотразимым обаянием, подлинный прожигатель жизни, распевающий стремительные и ярко эмоциональные арии, насмехающийся над памятью именитых людей Севильи. Он отстаивает свой образ жизни, свободу чувств даже в схватке с мертвецами, а услышав на кладбище от статуи Командора «Смеяться кончишь ты этой же ночью» приглашает статую к себе на ужин. Бесстрашный, он отказывается от покаяния и протягивая для пожатия руку Командору, сгорает в адском пламени. В результате он выигрывает поединок, оставшись в вечной памяти людей и легендах поколений.

Под стать своему господину и слуга Дон Жуана Лепорелло в исполнении бас-баритона из Германии Андреаса Вольфа. Это двойник Дон Жуана, только трусоват немного. Но зато он гораздо более сообразительный и рассудительный, и в результате бесценный помощник распутнику, с которым легко уйти от погони мстителей за убийства и разврат. Как занимательно звучит у Вольфа коронная ария Лепорелло, в которой он перечисляет Донне Эльвире тысячные победы Дон Жуана над красавицами. Поет с упоением, словно о своих романах...

У Генриетты Бонде-Хансен из Дании выразительное сопрано красивого тембра. Но для партии Донны Анны требуется более плотная драматически насыщенная середина, которой явно не хватало исполнительнице, особенно в «гневных» ариях Донны Анны.

Самый притягательный женский образ создала Софи Юнкер из Бельгии. Ее Церлина — лукавая обольстительница знатного синьора и верная невеста крестьянина Мазетто. Она любопытна и, естественно, сразу поддалась обаянию нового мужчины, который проявил к ней интерес. Певица виртуозно проводит сцену с Мазетто, который упрекает ее в вольном поведении с незнакомцем. Софи Юнкер трогательна и заботлива в своих стремлениях вылечить побитого жениха. Ее голос легкий, звонкий, пленяет непосредственностью, а пластика певицы радует грацией. У исполнителя партии Мазетто баритона Моргана Пирса из Австралии есть и свое достоинство и гордость, несмотря на низкое происхождение. Дуэты Церлины и Мазетто были полны очарования и шутливой непосредственности.

Участвовали в этом представлении и два певца из России, очень достойно выступившие рядом с зарубежными коллегами. Это тенор Алексей Неклюдов, солист «Новой оперы» и приглашенный солист Большого театра. Он успешно избежал слезливости и сентиментальности в партии Дона Оттавио, жениха Донны Анны. В нем есть мужественность и огромная любовь к своей невесте, потерявшей отца в поединке с Дон Жуаном, стремление избавить Донну Анну от страданий и быть верным спутником ее жизни. Арии Дона Оттавио певец пронизывает любовью и верностью. Красивый насыщенный тенор Неклюдова свободно летит в зал, покоряя обаятельными piano и mezzo-voce. Николай Казанский, бас Большого театра, был успешным в образе Командора. У его героя всего несколько фраз, в которых певец сумел создать атмосферу устрашающей заслуженной мести и восстановленной справедливости.



Стефано Монтанари

В тот вечер на сцене Концертного хала им. П. Чайковского родилась веселая драма, сочетающая комедийные и трагедийные составляющие, психологическую углубленность и занимательную интригу, фантастическую условность и бытовую достоверность. Главным в этой веселой драме был виртуозный дирижер Стефано Монтанари. Он умудрялся и блестяще управлять Камерным оркестром России, и на клавесине поиграть, и артистам подыграть, и быть им верным партнером. Органично вписался в состав исполнителей Вокальный ансамбль Intrada.

Все остались довольны таким «Дон Жуаном» — и исполнители, и зрители!

Елизавета ДЮКИНА