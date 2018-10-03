Умер звукорежиссер The Beatles

Об сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Billboard, причиной смерти Эмерика стал сердечный приступ. По словам его менеджера Уильяма Забалеты, звукорежиссер на протяжении долгого времени страдал от проблем с сердцем и у него был установлен кардиостимулятор.

6 октября Эмерик должен был выступить в американском городе Тусон (штат Аризона) с шоу под названием Emerick's London Revival, на котором он должен был рассказать зрителям о своей работе с ливерпульской четверкой.

По данным британской газеты The Guardian, в начале 1960-х годов, когда Эмерику было 15 лет, он начал карьеру в звукозаписывающей компании EMI. Его первая встреча с The Beatles состоялась в 1963 году. Три года спустя Эмерик принял участие в работе над их альбомом Revolver, увидевшим свет в августе 1966 года.

Как отмечает Billboard, звукорежиссер работал над пластинками Sgt. Pepper"s Lonely Hearts Club Band (1967), Magical Mystery Tour (1967),The Beatles (также известный как The White Album) (1968) и Abbey Road (1969).

За свою карьеру Эмерик стал обладателем четырех премий "Грэмми".