XIII Фестиваль музыки The Beatles пройдет в Москве

14 групп на двух сценах: новички и маститые артисты, зарубежные и отечественные музыканты, концептуальные программы и битловские костюмы - фестиваль в этом году обещает стать особенным.

2018 год богат на юбилеи. Есть целых два повода поздравить любимых битлов: во-первых, Джорджу Харрисону в этом году исполнилось бы 75 лет. Во-вторых, нельзя оставить без внимания и "полтинник" с момента выхода великого "Белого" альбома The Beatles, увидевшего свет 22 ноября 1968 года.

Конечно, участники Фестиваля не обойдут стороной эти знаменательные даты. В честь дня рождения Джорджа Харрисона каждый коллектив обязательно сыграет как минимум одну песню его авторства, а группа Father McKenzie из Ростова-на-Дону даже подготовила целое отделение из лучших битловских и сольных хитов Харрисона. Гитарист Владимир "Корней" Корниенко вместе со специально собранной для этого фестиваля супергруппой The White Album Band исполнит "Белый альбом" так, как его, возможно, задумывали сами битлы - в виде динамичной часовой программы, которая завершится электронным сумасшествием "Революции Номер 9".

В очередной раз фестиваль проходит сразу на двух сценах: так принято, в частности, в клубе Cavern в Ливерпуле, где когда-то начинали The Beatles. Две сцены - это в два раза больше групп, в два раза больше разнообразной музыки и возможность выбрать выступление на свой вкус. В этот раз будут и многообещающие новички, и ветераны битловских трибьютов, и специальные зарубежные гости.

Участники:

Bex Marshall (Великобритания)

Aggeu Marques (Бразилия)

Корней & The White Album Band (Москва)

Father McKenzie (Ростов-на-Дону)

The BeatLove (Москва)

Сергей Гуцан & The Wilbury Twist (Москва)

Ольга Егорова (Москва)

The BeatBoys (Москва)

SunGita (Москва)

Tom'n'Jerry (Москва)

Holiday Hats (Москва)

Thunderbeats (Москва)

The Stone Shades (Москва) - The Rolling Stones tribute

RoadHouse Band (Ростов-на-Дону) - The Doors tribute

Начало в 17:00.