Би-2 выпустили третью часть коллаборации с Пражским оркестром

Вместе с Шурой Би-2 и Сергеем Большаковым новое звучание треков создавал всемирно известный звукоинженер Sam Okell – обладатель премий Grammy и Oscar (за фильм «Богемская рапсодия»), ранее работавший над сведением альбомов таких групп и исполнителей, как The Beatles, Graham Coxon, One Direction, James Bay, PJ Harvey и Laura Marling, а также над саудтреками ко многим фильмам и сериалам. А мастеринг пластинки также в студии на Abbey Road сделал Miles Showell, работавший над альбомами Фила Коллинза, Portishead, переизданиями The Bealtes и Queen etc.

В новый альбом «Би-2&Prague Metropolitan Symphonic Orchestra VOL. 3» вошли песни из «Горизонта событий» и другие ранее не издававшиеся в симфонической аранжировке композиции.



Би-2&Prague Metropolitan Symphonic Orchestra VOL. 3

Услышать вошедшие в пластинку песни LIVE поклонники группы смогут на предстоящих концертах Би-2 с оркестром. В Москве шоу с оркестром пройдут 16 и 17 мая в «Крокус Сити Холле», а в Санкт-Петербурге – 24 и 25 мая в БКЗ «Октябрьский».