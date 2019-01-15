«Бригадный подряд» презентовал «Плоскую землю»

« ... Ни для кого не секрет, что музыканты группы далеко не дети, поэтому проблемы пубертатного периода их волнуют, мягко говоря, очень слабо. Взрослые дядям, читающим книги, уже невозможно заморочить голову модными, сиюминутными политическими лозунгами, броскими картинками и нытьём о том, насколько всё вокруг ужасно.

Их земля уже "плоская", они точно знают, что главное в жизни это любовь, история - непрерывна, а баррикады проходят не по улицам, они находятся внутри вас...», - говорится в пресс-релизе к альбому.