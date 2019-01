Документальный фильм о The Beatles снимет режиссер «Властелина колец»

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на Guardian.

Режиссер подписал контракт на документальный фильм, в который войдут видеоролики, сделанные группой во время записи альбома Let It Be.

Полнометражный документальный фильм «Пусть Будет Так» (Let It Be) режиссера Майкла Линдсей-Хогга, также снятый по видеороликам, выпустили в 1970 году.



The Beatles

Джексон сотрудничал со звукозаписывающим лейблом Apple Records, принадлежащей Beatles. «После просмотра всех видеозаписей и аудиозаписей, которые Майкл Линдсей-Хогг снял за 18 месяцев до их распада, это просто потрясающая историческая сокровищница. Я очень рад и горд тем, что мне доверили эту видеозапись», — сказал режиссер.

Как отмечает газета, с конца 1980 годов все попытки переиздать фильм «Пусть Будет Так» не увенчались успехом. В новый фильм Джексона войдут записи, которых не было в версии 1970 года у Линдсей-Хогга.