Караоке-версию «Богемской рапсодии» покажут в кинотеатрах

С 31 января по 6 февраля во всех кинотеатрах объединенной киносети «Богемская рапсодия» будет демонстрироваться с текстами песен, что позволит зрителям подпевать во время просмотра. Всего в саундтрек вошло 22 композиции, включая такие хиты как «We Will Rock You», «We Are the Champions», «Crazy Little Thing Called Love», «Another Bites the Dust» и, конечно, «Bohemian Rhapsody».

Фильм номинирован на «Оскар» в пяти категориях, включая «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» и «Лучший звук». Ранее картине вручили «Золотой глобус» в номинациях «Лучшая драма» и «Лучший актер».