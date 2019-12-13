Селена Гомес рассказала про свой новый альбом

Как следует из трейлера, появившегося на канале артистки на YouTube, пластинка будет называться «Rare», и в неё войдут 11 треков, в том числе совместные работы с Кидом Кади и 6lack. В ролике также можно послушать отрывки нескольких песен.
В недавнем интервью с Райаном Сикрестом Селена рассказывала, что работала над альбомом четыре года – с момента выхода последнего LP «Revival», который увидел свет в 2015 году. В своём твиттере Гомес также сообщила, что в релиз вошла «самая честная музыка», которую она когда-либо создавала.
Альбом уже доступен для предзаказа на нескольких цифровых платформах, пишет Intermedia. Помимо стандартной версии будет выпущена и расширенная, куда дополнительно войдут предыдущие синглы Гомес: «Wolves (feat. Marshmello)», «Back to You», «Bad Liar», «It Ain't Me (feat. Kygo)» и «Fetish (feat. Gucci Mane)».
Трек-лист альбома «Rare»:
1. Rare
2. Dance Again
3. Look at Her Now
4. Lose You to Love Me
5. Ring
6. Vulnerable
7. People You Know
8. Let Me Get Me
9. Crowded Room (feat. 6Lack)
10. Kinda Crazy
11. Fun
12. Cut You Off
13. A Sweeter Place (feat. Kid Cudi)
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