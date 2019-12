Селена Гомес рассказала про свой новый альбом

Как следует из трейлера, появившегося на канале артистки на YouTube, пластинка будет называться «Rare», и в неё войдут 11 треков, в том числе совместные работы с Кидом Кади и 6lack. В ролике также можно послушать отрывки нескольких песен.

В недавнем интервью с Райаном Сикрестом Селена рассказывала, что работала над альбомом четыре года – с момента выхода последнего LP «Revival», который увидел свет в 2015 году. В своём твиттере Гомес также сообщила, что в релиз вошла «самая честная музыка», которую она когда-либо создавала.



Selena Gomez

Альбом уже доступен для предзаказа на нескольких цифровых платформах, пишет Intermedia. Помимо стандартной версии будет выпущена и расширенная, куда дополнительно войдут предыдущие синглы Гомес: «Wolves (feat. Marshmello)», «Back to You», «Bad Liar», «It Ain't Me (feat. Kygo)» и «Fetish (feat. Gucci Mane)».

Трек-лист альбома «Rare»:

1. Rare2. Dance Again3. Look at Her Now4. Lose You to Love Me5. Ring6. Vulnerable7. People You Know8. Let Me Get Me9. Crowded Room (feat. 6Lack)10. Kinda Crazy11. Fun12. Cut You Off13. A Sweeter Place (feat. Kid Cudi)