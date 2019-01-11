Для Елки это сайд-проект, нечто экспериментальное типа. Как для Билана проект Alien 24. Мантра. Билан старается забыть заповеди Айзеншписа, а Елка — заповеди Аллы Борисовны. То, что привело их к успеху. Причин, отчего колбасит (прости Господи) прекрасных поп-артистов, много. Но главная — они чувствуют себя вне мировой музыки. Провинция, да и та не у моря.

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В случае с Елкой провинцию изжить из девушки куда труднее, чем девушку из провинции. Дело даже не в пресловутом Ужгороде (город красивый), а в желании делать нечто в тренде. Никто из актуальных артистов даже не думает об этом, а лишь о том, чтобы сделать что-то кардинально новое и е*анутое. С чего вдруг Елке пришло в голову, что делать треки в духе альтернатив-R&B спустя минимум десятилетие так уж модно — история умалчивает.

Все это уже делали The Weeknd, Drake, Jessie Ware и FKA Twigs, наконец. Это десятилетней давности ретро, по сути. И ладно бы Елка придумала крутую адаптацию — так нет, это все те же унылые завывания под мятущуюся бочку и питченные электронные семплы. Нет мелодий, нет хуков. А для кого это все, простите? И чем три «ремастеренных трека» отличаются от исходных 2018 года изготовления?



ЯАVЬ - «Явь»

Елка не то, что не старается быть ближе к слушателю — у нее это тупо не получается из-за отсутствия идей. С идеями полный нуль. Она даже рэп в «Главной» старается читать, но и это столь фальшиво, что выглядит неловко. Только в треке «Чувствуй» она возвращается к поп-музыке, и это ощущается как вынужденный реверанс.

Это вообще как данность здорово, что Елка хочет экспериментировать. Но не для того был пройден огромный путь от инди-поп-певицы до стадионной поп-певицы, чтобы растерять все враз. Для актуализации есть более гуманные способы. Более разумным было бы выделить рэп-проект в нечто отдельное, а уж певческое оставить певице по имени Елка.

Оценка: 7 из 10

Гуру КЕН