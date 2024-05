Билли Айлиш соревнуется с Тейлор Свифт за позиции в чартах

Любопытно, что по продолжительности обновленная «Over Now» уступает «L’Amour De Ma Vie». Оригинальная версия длится 5 минут 33 секунды, а новый вариант – 4 минуты 31 секунду. Он звучит так, будто начинается ровно после окончания «L’Amour De Ma Vie».

Релиз трека «Over Now» – еще один аргумент, что у состоящего из 10 треков альбома «Hit Me Hard and Soft», есть продолжение. По слухам, оно будет называться «Red Album», то есть «Красный альбом». Разговоры о возможном двойном релизе ходили еще до выхода «Hit Me Hard and Soft». Сама Айлиш не опровергала слухи, но и не подтверждала их.



Billie Eilish

Меломаны предполагают, что двойным релизом Билли Айлиш пробует соревноваться за слушательское внимание с Тейлор Свифт. В марте певица осудила музыкантов, выпускающих несколько версий альбомов на виниле – и многие разглядели в этом намек на Свифт. 17 мая, в день выхода «Hit Me Hard and Soft», Свифт выложила обновленную версию своего апрельского релиза «The Tortured Poets Department», добавив голосовые записи и три дополнительные обложки. 22 мая вышел ремикс сингла Свифт «Fortnight», дуэта с Post Malone – его сделала Blond:ish, канадский диджей и продюсер. Теперь ситуация выглядит так, что певицы соревнуются не только за первое место Billboard 200, но и за позиции в Billboard Hot 100.