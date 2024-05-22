Билли Айлиш соревнуется с Тейлор Свифт за позиции в чартах

Опубликовано пользователем

Певица Билли Айлиш опубликовала трек «Over Now», и это расширенная версия песни «L’Amour De Ma Vie» из ее нового альбома «Hit Me Hard and Soft», выпущенного 17 мая (слушать песню).

Любопытно, что по продолжительности обновленная «Over Now» уступает «L’Amour De Ma Vie». Оригинальная версия длится 5 минут 33 секунды, а новый вариант – 4 минуты 31 секунду. Он звучит так, будто начинается ровно после окончания «L’Amour De Ma Vie».

Релиз трека «Over Now» – еще один аргумент, что у состоящего из 10 треков альбома «Hit Me Hard and Soft», есть продолжение. По слухам, оно будет называться «Red Album», то есть «Красный альбом». Разговоры о возможном двойном релизе ходили еще до выхода «Hit Me Hard and Soft». Сама Айлиш не опровергала слухи, но и не подтверждала их.

Billie Eilish
Billie Eilish

Меломаны предполагают, что двойным релизом Билли Айлиш пробует соревноваться за слушательское внимание с Тейлор Свифт. В марте певица осудила музыкантов, выпускающих несколько версий альбомов на виниле – и многие разглядели в этом намек на Свифт. 17 мая, в день выхода «Hit Me Hard and Soft», Свифт выложила обновленную версию своего апрельского релиза «The Tortured Poets Department», добавив голосовые записи и три дополнительные обложки. 22 мая вышел ремикс сингла Свифт «Fortnight», дуэта с Post Malone – его сделала Blond:ish, канадский диджей и продюсер. Теперь ситуация выглядит так, что певицы соревнуются не только за первое место Billboard 200, но и за позиции в Billboard Hot 100.

Быстрый поиск: 