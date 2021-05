BTS целуют свои руки в клипе "Butter"

Клип режиссера Енг Сеок Чоя всего за несколько часов набрал более 50 млн просмотров. Это привычный для BTS танцевальный клип, где участники, чтобы подчеркнуть свою «маслянистость», благодаря которой проникают в сердца девушек, целуют свои руки.

В песне есть строчка "Got ARMY right behind us", и в ролике показано, как участники группы складывают из своих тел слово "ARMY" — именно так называют себя фанаты коллектива. Это не единственный отрывок из трека, который обыгрывается в клипе. Музыканты, как преступники на фото из полиции, держат в руках таблички, где написаны их имена и даты рождения — сцена также перекликается с текстом композиции.



BTS