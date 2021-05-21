BTS целуют свои руки в клипе "Butter"

BTS провела 13 недель на первом месте в Billboard Artist 100, при этом новый LP «Be» дебютировал на первой строчке в Billboard 200 с 242 000 эквивалентных альбомных единиц, согласно данным Nielsen Music / MRC.





Южнокорейские суперзвезды, состоящие из семи человек, также получили первую строчку чартов в третий раз в Billboard Hot 100, поскольку дебютировала в чартах «Life Goes On».

