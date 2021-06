Doja Cat выпустила новый альбом «Planet Her» с Арианой Гранде и The Weeknd

Привычным кукольным голоском Doja Cat пропевает про то, что очень хотела бы заняться сексом, и просит «ниггера», чтобы он трахнул ее получше. Сегодня же выходит клип на эту песню. Премьера третьего студийного альбома Амалы «Planet Her» назначена на 25 июня. Уже опубликована обложка релиза (ниже), фото сделано знаменитым фотографом Дэвидом Ляшапелем. В релиз войдет 14 песен, включая два фита с Арианой Гранде и Sza. Planet Her

Американская певица Doja Cat выпустила сингл «Need to Know» в поддержку скорого выхода третьего студийного альбома (слушать песню).

