Doja Cat выпустила новый альбом «Planet Her» с Арианой Гранде и The Weeknd

Релиз вышел в двух версиях - с обсценной лексикой и без. В альбом вошло 14 треков, в том числе дуэты с Ariana Grande, The Weeknd, SZA и Young Thug. Концептуально альбом основан на вымышленной планете Her, созданной самой Doja Cat, на которой все виды и расы в космосе существуют в гармонии.

Doja Cat отметила, что, назвав альбом Planet Her, она «просто пыталась быть милой» и пояснила, что это не планета для женщин и не «феминистская вещь». Она подчеркнула визуальный аспект записи и охарактеризовала ее как свой самый визуально увлекательный проект, отдавая приоритет его сплоченности, гарантируя, что каждое связанное музыкальное видео происходит в разных местах по всей планете.



Doja Cat

Обложка альбома сделана знаменитым фотографом Дэвидом Ляшапелем.

«Третий студийный и самый пластмассовый альбом Doja Cat. И самый мастерский при этом. Певица легко скользит между жанрами — афробит, реггетон, гиперпоп, скрипучий трэп и знойная поп-баллада с Арианой Гранде. Везде ей легко, везде удобно, везде кукольный голосок к месту. Но ради чего? Девочка созрела, но кроме довольно занудных рассуждений о сексе уровня «кинь мне палку» в каждой песенке смысла (даже при помощи визуализаций Дэвида Ляшапеля) нет, как и липких хуков начала карьеры. Везде она убедительна как вокалистка, но альбом не дает ответа на вопрос, в чем же она действительно хороша», - считает музыкальный критик Гуру Кен.