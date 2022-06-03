Doja Cat спела и станцевала в сельском «Vegas»

Видео снято в стиле «роскошного ретро», как и сам байопик Элвиса Пресли. Сам трек «Vegas» опубликован 6 мая. В песне можно услышать отрывок из композиции Биг Мамы Торнтон «Hound Dog», ведь именно в исполнении Элвиса Пресли «Hound Dog» стала настоящим шлягером.

Doja Cat поет и танцует в антураже некого сельского клуба в типичном южном американском штате, намекая на то, что именно там вырос сам Элвис.





Кроме «Vegas», в саундтрек фильма «Элвис» вошли песни в исполнении Maneskin и кантри-певицы Кейси Масгрейвс. Мировая премьера фильма «Элвис» состоялась 25 мая на Каннском кинофестивале.



Doja Cat