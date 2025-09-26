Doja Cat вернулась в поп-музыку с альбомом «Vie»

Если на предыдущем «Scarlet» она в основном исполняла рэп, то на новой пластинке вернулась к поп-музыке. Вдохновлённый 80-ми, альбом знаменует собой возвращение Doja Cat к любовной поп-музыке, затрагивая темы «любви, романтики и секса».

Всего в «Vie» вошли 15 песен, включая лид-сингл «Jealous Type», представленный в августе. Трек, спродюсированный Джеком Антоноффом, дошел до 28-й строчки Billboard Hot 100 и получил номинацию на MTV VMA.



Doja Cat

Вторым синглом с «Vie» стал «Gorgeous»: его Doja Cat называла одной из своих любимых песен на альбоме. Исполнительница уже представила клип в стиле ретро-гламура и с участием известных моделей: Ирины Шейк, Имаан Хаммам, Анок Яй, Карен Эльсон и других. Также в «Gorgeous» появилась 62-летняя Дебора Сойер, мать 29-летней Doja Cat.

В записи «Vie» приняла участие SZA, спевшая в треке «Take Me Dancing». Это не первая совместная песня артисток: Doja Cat и SZA еще в 2021-м выпустили хит «Kiss Me More». Основным продюсером материала выступил Джек Антонофф, но также над «Vie» работали Y2K, Джордж Дэниел из The 1975 и Sounwave.