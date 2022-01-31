Doja Cat бьется с космическими пришельцами за своего кота

Опубликовано пользователем

Американская певица Doja Cat выпустила новый «космический» клип на песню Get Into It (Yuh) из прошлогоднего студийного альбома Planet Her (смотреть клип).

Режиссер Mike Diva представил рэпершу в образе капитана космического корабля. В обтягивающем соблазнительном наряде с металлическими бюстгальтером и трусами спешит на помощь к своему коту, которого захватили в заложники страшные и агрессивные вооруженные пришельцы.

В танце все выстрелы пришельцев она отражает теми самыми бюстгальтером и трусами, а затем одерживает полную победу и захватывает космический корабль.

Doja Cat
Doja Cat

«Planet Her» вышел в июне прошлого года. В записи пластинки приняли участие The Weeknd, Ариана Гранде, SZA, Young Thug и JID. Get Into It - пятый музыкальный клип из него.

Быстрый поиск: 