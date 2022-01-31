Doja Cat бьется с космическими пришельцами за своего кота

Режиссер Mike Diva представил рэпершу в образе капитана космического корабля. В обтягивающем соблазнительном наряде с металлическими бюстгальтером и трусами спешит на помощь к своему коту, которого захватили в заложники страшные и агрессивные вооруженные пришельцы.

В танце все выстрелы пришельцев она отражает теми самыми бюстгальтером и трусами, а затем одерживает полную победу и захватывает космический корабль.



Doja Cat

«Planet Her» вышел в июне прошлого года. В записи пластинки приняли участие The Weeknd, Ариана Гранде, SZA, Young Thug и JID. Get Into It - пятый музыкальный клип из него.