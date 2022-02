Doja Cat бьется с космическими пришельцами за своего кота

Американская певица Doja Cat выпустила третий студийный альбом «Planet Her» (слушать альбом).

Релиз вышел в двух версиях - с обсценной лексикой и без. В альбом вошло 14 треков, в том числе дуэты с Ariana Grande, The Weeknd, SZA и Young Thug. Концептуально альбом основан на вымышленной планете Her, созданной самой Doja Cat, на которой все виды и расы в космосе существуют в гармонии.







Doja Cat отметила, что, назвав альбом Planet Her, она «просто пыталась быть милой» и пояснила, что это не планета для женщин и не «феминистская вещь». Она подчеркнула визуальный аспект записи и...