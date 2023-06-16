Doja Cat спела о внимании к себе

В видео, режиссером которого стала Таня Муиньо, рэперша сначала едет на машине сквозь ряды фотографов, а затем идет по улицам Лос-Анджелеса, встречая по дороге разных, порой очень странных, людей.

«Я не боюсь, наконец, сказать дерьмо своей грудью, — с гордостью читает она под Y2K и успокаивающий инструментал Rogét Chahayed. - Похудела немного, но я никогда не теряла киски / Хорошо выгляжу, но теперь моя лысина соответствует моей…. / Хорошо выгляжу, но теперь все говорят, что я уродливая / Бу-ху, мой ниггер, мне не грустно, что ты меня не трахнешь».



Doja Cat

Doja Cat уже работает над четвертым студийным альбомом, дата выхода и название которого пока не объявлены. Предыдущая ее пластинка «Planet Her» вышла в 2021 году.