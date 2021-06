В Лос-Анджелесе прошла American Music Awards 2020 для телесети ABC, и назвала лучших артистов года.

Тейлор Свифт, The Weeknd, Dan + Shay и Джастин Бибер - артисты с наибольшим количеством наград - три. Лучшим новым артистом года признана Doja Cat. Родди Рич и The Weeknd - самые номинированные артисты, по 8 номинаций, за ними следует Megan Thee Stallion с пятью. Ведущим церемонии является Тараджи П. Хенсон.



The Weeknd на American Music Awards 2020



На церемонии вручали награды Ciara, Кара Делевинь, Bad Bunny, Becky G, Пэрис Хилтон, Меган Фокс и др. С концертными номерами выступили Джастин...