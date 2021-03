Радио + Youtube чарт TopHit 22 - 28 января 2021

Хабиб - Ягода малинка② DaBro - Юность③ Zivert - Многоточия④ Dorofeeva - Gorit⑤ Rauf & Faik feat. Niletto - Если тебе будет грустно⑥ Foushee - Deep End⑦ Burak Yeter - Body Talks⑧ Monoir feat. Eneli - 3 To 1⑨ Tiesto - The Business⑩ Meduza feat. Dermot Kennedy - Paradise

The Hot 100 чарт Billboard 24 - 30 января 2021

Olivia Rodrigo - Drivers License② Ariana Grande Ft. Doja Cat & Megan Thee Stallion - 34+35③ 24kGoldn Featuring iann dior - Mood④ The Weeknd - Blinding Lights⑤ Ariana Grande - Positions⑥ Dua Lipa Featuring DaBaby - Levitating⑦ Chris Brown & Young Thug - Go Crazy⑧ Justin Bieber Featuring Chance The Rapper - Holy⑨ AJR - Bang!⑩ SZA - Good Days

