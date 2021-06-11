Maroon 5 выпустили альбом памяти своего менеджера

В качестве гостей отметились Megan Thee Stallion, Blackbear, Стиви Никс, Bantu, H.E.R., ныне покойные рэперы Juice WRLD и Нипси Хассл, а также YG. Делюкс-издание альбома включает в себя дополнительные гостевые выступления Ануэля АА, Tainy и Джейсона Деруло, всего в альбоме 14 треков. Кроме того, альбом выпущен в двух версиях - с матом и без.

Альбом назван в честь умершего в 2017 году от сердечного приступа менеджера группы Джордана Фельдстайна, его было всего 40. Фронтмен группы Адам Левин называл его Джорди. Спустя два года группа Maroon 5 посвятила ему песню «Memories», и это был первый сингл альбома.



Maroon 5

Это первый релиз без басиста Микки Мэддена после его ухода из группы Maroon 5 в 2020 году из-за ареста по обвинению в домашнем насилии.