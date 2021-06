Maroon 5 выпустили альбом памяти своего менеджера

Поп-рокеры Maroon 5 готовятся порадовать фэнов новым релизом – сборником лучших хитов за 20 с лишним лет своей карьеры.

При этом музыканты соригинальничали и не включили в состав грядущей компиляции ряд своих наиболее успешных хитов, пишет music.com.ua.





Maroon 5





Так, «Singles» включит в себя «This Love», «Moves Like Jagger», «Maps» и последний по времени сингл «Sugar» - и в то же время в ней не будет «Harder to Breathe», «If I Never See Your Face Again» (запись с Рианной) и «This Summer». Чем продиктована такая выборочность – неизвестно.



В целом на диск войдут 12 треков. Релиз сборника «Singles»...