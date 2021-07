Новый альбом Билли Айлиш не вышел, но уже побил рекорды

По информации издания, в пресс-службе музыкального сервиса объявили, что сборник стал самым популярным по количеству предзаказов в истории Apple Music. Более одного миллиона 28 тысяч пользователей добавили альбом в свой плейлист до официального релиза.



Billie Eilish

На платформе отмечают, что "поклонники, которые предварительно приобретают альбомы, в 4,2 раза чаще слушают новинки в течение недели с момента выпуска".

Ранее Билли Айлиш уже была рекордсменкой. Ее дебютный альбом "When we all fall asleep, where do we go?" (2019) за несколько дней до выхода заказали 800 тысяч слушателей.

В 2020 году певицу опередил The Weeknd (Эйбел Тесфайе), чью пластинку "After hours" предварительно добавили 1,02 миллиона пользователей.

Выход "Happier than ever" запланирован на 30 июля. В трек-лист альбома войдет 16 композиций, среди которых будут и ранее представленные: "My future", "Lost cause", "Your power", "NDA" и "Therefore I am".