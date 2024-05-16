Роспатент отказал DJ Smash в регистрации бренда его фамилии

Ранее Ширман подал заявление в Роспатент о регистрации словесного обозначения «Shirman Ширман» в качестве товарного знака в отношении ряда товаров и услуг МКТУ.

Однако патентное ведомство отказало в регистрации бренда на предпринимателя.



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Заявленное обозначение «Shirman Ширман» представляет собой фамилию, и согласно информации, полученной из сети Интернет, она является достаточно распространенной на территории РФ, вследствие чего это обозначение квалифицировано экспертизой как не обладающее различительной способностью.

Кроме того, представленные Ширманом документы не свидетельствуют о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении него на территории РФ, поскольку документы содержат либо имя с фамилией, либо его творческий (сценический) псевдоним.

Представленная информация в социальных сетях, наиболее быстро отражающих ситуацию с использованием фамилии Ширман, не может свидетельствовать о ее исключительной редкости, считает Роспатент. Сведения о данной фамилии содержатся в словаре, поисковые запросы содержат ссылки на разных лиц с фамилией «Ширман», поэтому можно прийти к выводу о том, что она является достаточно распространённой на территории России.

Как заметило ведомство, обозначение, воспроизводящее данную фамилию, не обладает различительной способностью, то есть является неохраноспособным.

Заявитель сообщил, что является ресторатором и одним из совладельцев Черемушкинского рынка. Также он является известным артистом, музыкальным продюсером, блогером и владельцем новостного портала (имеет лицензию СМИ). По информации предпринимателя, поисковые системы при запросе «Андрей Ширман» выдают множество информации о нем как артисте -исполнителе и его творческой деятельности, включая продюсерскую.

Он заметил, что при запросе «Ширман» поисковые системы выдают информацию только лишь о четырех его однофамильцах, никак не связанных с ресторанным бизнесом и/или музыкальным шоу-бизнесом и/или издательской деятельностью. Кроме того, «в настоящий момент нет ни одного сопоставимо известного однофамильца заявителя, тем более известного в отношении товаров и услуг по вышеуказанным приоритетным классам МКТУ, как минимум 90% результатов выдачи посвящено именно заявителю», считает Ширман.