DJ Smash о Марине Кравец: Я люблю девушек крутых и красивых!

Эксклюзивная премьера композиции о чувствах и поисках «своего человека» состоялась в эфире вечернего Саймон-Шоу на Радио Energy. DJ Smash (Андрей Ширман) спел новый трек вживую вместе с актрисой и певицей Мариной Кравец. В тот же день видеоклип с синглом вышел на всех музыкальных стриминговых платформах.

«Для меня в этой песне – и лирика, и драма, – призналась Марина ведущему шоу, афророссиянину Саймону. – Это все-таки песня о выборе, о том, что девушка влюблена и ждет таких же слов взаимности от человека, который рядом с ней. Но она не знает, так ли это. Вроде, любит, а вроде, и нет – где-то она сомневается и в итоге спрашивает: «Ты со мной или нет?»»

Приятный вокал и красивые слова о любви соединила зажигательная мелодия, под которую хочется танцевать. И это, метко заметил Саймон, первая песня «нержака» в репертуаре Марины Кравец. Неужели мы больше не услышим знаменитое «Секса не будет» и «Зая в Дубаях»?

«Я думаю, эту фразу все услышат еще не раз, – успокоила Саймона Марина, – трек «Секса не будет» я тоже пою. Юмор никуда не делся, просто сейчас у нас такой сингл получился».

Почему для совместной песни Андрей выбрал именно Марину, попыталась выпытать соведущая Саймона Саша Маслакова.



DJ Smash

«Как в принципе можно выбрать кого-то, кроме Марины? – удивился DJ Smash. – Она же самая крутая! Я люблю девушек крутых и красивых, хочу их оплодотворить своей музыкальной историей и своим музыкальным талантом».

Припев новой песни, признались Андрей и Марина, звучал в телешоу «Влюбись, если сможешь» еще в 2022 году, а потом все выросло в полномасштабный автономный трек. И, кстати, это уже не первая их совместная работа.

«Мы же с Андрюхой Smash сотрудничали десять лет назад, у нас была песня «Я люблю нефть». Это трек по мотивам номера из Comedy Club с моими коллегами-друзьями Зурабом, Андрюхой и Димкой. Smash тоже привел коллег, мои люди встретились с его людьми. Теперь у нас второй заход. Раз в десять лет мы что-то совместное выпускаем, ждите следующего сингла!» – заявила Марина Кравец.