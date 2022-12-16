Soprano Турецкого и Олег Газманов споют дуэтом в новогоднюю ночь

Вокалистки устроили живой концерт своих праздничных хитов в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», а также презентовали новую песню «На вздохе». Это песня о любви, и в ней есть настоящее волшебство, считают девушки. Она о том, что ровно в полночь можно задержать дыхание на вздохе и загадать желание, чтобы твой главный человек всегда был рядом. И лучший момент для этого, конечно, Новый год.



Soprano Турецкого

«В преддверии Нового года мы с подружками собираемся и идем в одно прекрасное место. Идем мы туда с огромным удовольствием, и это не баня – это «Авторадио»», – накануне концерта написали солистки у себя в аккаунтах.

В предпраздничные дни они вообще редко бывают дома, признались девушки. Ведь новогоднего настроения хочется всем. Выступления ждут их вплоть до самого праздника, а 29 и 30 декабря Soprano Турецкого, как всегда на Новый год, споет в Государственном Кремлевском дворце.

«В основном, будет новогодняя программа – «Хор Турецкого», Деды Морозы и мы», – сообщили девушки.

Еще один повод для встреч со зрителями – юбилей маэстро Михаила Турецкого. Что изменилось в руководителе их арт-коллектива после того, как весной ему стукнуло 60?

«Он стал моложе, – заявили артистки. – Он стал очень много петь. Он даже участвовал в проекте «Две звезды» с дочкой Эммой, распелся там и теснит свой хор. У него все только начинается».

В новогоднем концерте на Первом канале, сообщили девушки, прозвучит еще одна их новинка – дуэт с Олегом Газмановым. Все будет торжественно и ярко, с фейерверками.

«Просто Олег Михайлович написал очень хорошую песню «С Новым годом». И когда он встретил нас на одном из концертов в Кремле, он сказал: «Девочки, там должно быть многоголосье, вас хочу!» Мы – с удовольствием. У нас как раз были гастроли в Латинской Америке, но мы вырвались и записали песню», – поделились подробностями вокалистки.

Большое турне Soprano Турецкого прошло этой осенью – 14 перелетов, 8 стран, 9 городов, настоящий культурно-исторический марафон. Венгрия, Австрия, Перу, Колумбия, Панама, Куба, Венесуэла, Мексика…

«Во-первых, мы в шоке. У нас есть командир, которому все подвластно. Эти гастроли – вообще, нечто! Как он это делает, мы и сами не знаем», – говорят девушки.

Для Soprano Турецкого это был в определенной степени вызов. У них есть проект Unity Songs – песни о мире, любви и подвиге. В основном, это русская музыка, но входит туда также мировая классика, музыка той страны, куда они приезжают. Песни исполняются на оригинальном языке – испанском, португальском, хорватском, каком угодно.

«Люди там совершенно другие, попадаешь в мир с другим совершенно менталитетом. Но, самое главное, это очень приветливые, доброжелательные к России люди, – рассказали вокалистки. – Нам кажется, мы обезоруживаем даже не совсем настроенных зрителей. Мы за любовь, музыку, красоту, и для многих там мы просто бальзам на душу».

В украшенной по-новогоднему студии «Авторадио» девушки спели Cantame – песню на испанском и английском языках, а также свои знаменитые «Новый год и Рождество», «Новый год» и другие хиты. Проникнуться атмосферой праздника вместе с музыкой SOPRANO Турецкого можно на YouTube-канале радиостанции.