Ринго Старр выпускает еще одну книгу про Beatles

The Beatles были на грани того, чтобы уволить Джорджа Харрисона и пригласить на его место Эрика Клэптона, во время записи своего финального альбома «Let It Be».

Об этом стало известно из неизданного интервью Джона Леннона, которое войдет в документальный фильм «The Beatles: Get Back» от режиссера «Властелина колец» Питера Джексона. Об этом сообщило британское издание The Daily Mail.



The Beatles



В январе 1969 года Джордж Харрисон на короткое время ушел из группы, недовольный тем, что его новым песням не уделяется достаточно внимания в отличие композиций Леннона и Маккартни. Ринго Старра и Пола Маккартни эта ситуация очень беспокоила. Переживал и...