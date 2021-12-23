Ринго Старр выпускает еще одну книгу про Beatles

В книгу, как обещает музыкант, войдут неизвестные истории из эпохи The Beatles, а также множество фотографий, как никогда не издававшихся, так и просто любимых снимков Ринго. По словам Ринго, благодаря локдауну у него нашлось время, чтобы покопаться в снимках и предаться воспоминаниям. Над книгой Старр работал вместе с писателем, сценаристом и продюсером Дэвидом Вайлдом.



«Lifted: Fab Images and Memories in My Life»

«Я не сохранил эти фотографии. Эти фантастические образы возвращались ко мне в последние годы отсюда, оттуда и отовсюду - в Интернете и за его пределами - и каким-то образом помогли мне снова увидеть свою жизнь с Великолепной четверкой свежим взглядом. Множество фотографий в этой книге я заметил на своем телефоне и на компьютере и «поднял» их, потому что они вызвали столько потрясающих воспоминаний. В последние годы я собирал эти фотографии Beatles, которые иногда почти не вспоминал. Через некоторое время я подумал, как было бы здорово, если бы мы могли собрать их вместе и рассказать мои правдивые истории о том, через что мы вчетвером прошли, а затем сделать из них новую замечательную книгу», - говорит Ринго Старр.



«Lifted: Fab Images and Memories in My Life»

«Я пишу эту книгу как историк Битлз», - со смехом объясняет Старр. «Я пишу эту книгу как участник «Битлз», и только двое из нас могут это сделать».

По словам Старра, «Когда люди спрашивают меня о Beatles, я часто говорю им: «Вам лучше спросить Пола», потому что каким-то образом кажется, что он все помнит . Но наряду с такими замечательными проектами, как «Get Back», просмотр стольких потрясающих образов «Битлз» действительно вернул мне те дни и всю любовь и дружбу, которыми мы тогда были вчетвером. Итак, это книга, полная изображений Битлз, которые многие люди не видели, и историй, которыми я делюсь с небольшой помощью моего давнего друга-писателя Дэвида Уайлда. Мы все пережили довольно тяжелые времена для многих людей, которые были заблокированы, и эта книга действительно подняла мне настроение и вернула меня во времена, где я когда-то жил, совершенно по-новому. И в конце концов, вот почему эта новая книга называется «Поднятая». Битлз навсегда изменили мою жизнь. Так что это о возвращении и отдаче».

Выход книги запланирован на 14 февраля 2022 года. Деньги от продаж будут направлены в благотворительный фонд Lotus, который поддерживает организации, занимающиеся проблемами злоупотребления психоактивными веществами, опухолей мозга, рака, пострадавших женщин и детей, бездомных и нуждающихся животных.