Релиз в виде двойной пластинки ожидается 9 февраля.



Обложка бутлега Walls Have Ears

Walls Have Ears содержит записи трех живых выступлений Sonic Youth в Великобритании в 1985-м. Несколько треков взяты с шоу команды на разогреве у Ника Кейва в Лондоне, когда с артистами одно из последних своих выступлений проводил барабанщик Боб Берт.

В альбоме можно будет найти исполнение таких классических песен, как The Burning Spear, I Love Her All The Time, Death Valley 69 и I’m Insane.