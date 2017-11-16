Умер оскароносный композитор Луис Энрикес Бакалов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ANSA.

По его данным, смерть настигла композитора в римской больнице "Сан Филиппо Нери", куда он лег несколько дней назад с диагнозом ишемическая болезнь сердца. Родившийся 30 августа 1933 года в Сан-Мартине (Аргентина), Бакалов с 1959 года являлся натурализованным итальянцем.

Луис Энрикес Бакалов наиболее знаменит своими работами в кино. Так, в 1996 году он был удостоен премии Американской академии киноискусств "Оскар" в номинации "Лучшая музыка к фильму" за работу над картиной "Почтальон" (Il Postino, 1994 год) режиссера Майкла Рэдфорда. Его работы также звучат в фильмах таких режиссеров, как Пьер Паоло Пазолини, Эдуардо Де Филиппо, Федерико Феллини, Дамиано Дамиани, Этторе Скола, Квентин Тарантино.