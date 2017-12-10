Валерия - «К Солнцу»

Make It Music, 5 декабря 2017.

Жанр: поп-музыка

Одна из самых лучших вокалисток в российской поп-музыке Валерия за свою жизнь спела чуть ли не во всех стилистиках внутри жанра. Даже программы с оркестром. Голос есть, но найти достойный материал для него, - вечная проблема. На этот раз продюсер Иосиф Пригожин решил сделать ставку на молодых да зеленых. Через интернет он нашел малоизвестных авторов, включая белоруса Кирилла Ермакова (Гуд) и некого 18-летнего украинца (альбом выложен только на стримингах, где авторов решили не указывать). И вот на выходе - девять треков и один кавер.

Ошеломляющее впечатление — музыка молодых да зеленых абсолютно из нулевых годов. Ментально, аранжировочно, как угодно.

И даже в текстах, несмотря на вкрапления фраз вроде «лишь бы музыка качала» (А4). Это невероятно. Треки звучат вполне достойно, с битом и воздухом, прозрачными гитарами. Но с таким же успехом они могли появиться не в 2017 году, а в 2007 году, и даже в 1997 году. Никаких там модных звучков, сбивок, смен ритмического рисунка, рисования звуком в пространстве. Рояль тут всегда рояль, гитара тут гитара, дудук (даже он тут есть) как дудук. Привычная четырехдольная ритм-секция без ухищрений. Оказывается, молодые музыканты еще помнят, что и так можно играть. Ну, или аранжировкой занимался кто-то постарше…

А сами-то песни хороши. Бронебойных хитов уровня «Часиков» тут нет, но уже хорошо знакомые «Сердце» (ранее называвшаяся «Сердце разорвано») и «Микроинфаркты» сделаны крепко и уже получили свои пять минут славы. В этом же ряду «Я живу» и баллада «В твоем мире», их ждут свои минуты. Танцевальные «А4» и «Мелодия» тоже способны встать в горячие ротации на не чересчур модных станциях. Вокальные аранжировки всех песен безупречны, а вот композиторам нигде не удалось сколько-нибудь свежо развернуть мелодическую линию (хотя бы гармонически, раз уж с мелодиями нехватка) и выйти за пределы унылой формулы «куплет-припев-каденция». Приятным исключением стала разве что песня «В твоем мире», но и к ней есть вопросы.

Впрочем, вряд ли Валерия хотела именно ошеломить альбомом «К Солнцу», это консервативный качественный продукт с порцией приличных песен для заполнения сет-листа концертов.

Тексты на альбоме тоже вполне себе предсказуемые — о несчастной любви и вере во все хорошее и в любовь. Разве что «каждый твой поцелуй равен микроинфаркту» - непривычный и свежий образ. Кстати, тяжелая для пропевания фраза из-за обилия согласных, но с этим Валерия как раз профессионально справилась.

Завершается альбом действительно изящной статуэткой — романсовым кавером на песню из репертуара Софии Ротару «Время любить». Валерия уже пела ее на фестивале «Жара 2017» на вечере Ротару, и вот студийная версия. Сделать романс из поп-боевика — это уже креативно. Мерный рояль, всхлипы гитары, гулкий клавишный фон и чистый пронзительный голос Валерии. Удачный кавер и огромное уважение к Софии Ротару бесценны.

Для Валерии и Пригожина опыт работы над альбомом «К Солнцу» стал успешным опытом для работы с недорогими новыми авторами. Оказалось, прежних дорогих можно заменить безболезненно. Но лично мне решение причесать молодняк и аранжировать по принципу «старый конь борозды не испортит» выглядит странным, куда интереснее было бы услышать свежий звук и более актуальные аранжировки. Шер ведь доказала, что это продуктивно?

Оценка: 8 из 10.

Гуру КЕН