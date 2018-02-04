Coal - «Фиванский алфавит»

ООО «Музыкальная индустрия», 22.01.2018.

Жанр: латино, инди-поп.

Надежда Гордиенко собрала вокруг себя крутых музыкантов вроде Гребстеля и Джавад-Заде, и время от времени выпускает отлично сыгранные внежанровые записи, для которых понятие инди-поп будто и изобретено. Потому что под этим понятием можно играть решительно любой жанр, а ее музыканты ровно этим профессионально всю жизнь и занимаются. Coal не существует на концертном рынке, лишь изредка всплывая на поверхность в каких-то крошечных заведениях «для своих». Тем и прекрасен.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4989198'>Фиванский алфавит</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2154041'>Coal</a> на Яндекс.Музыке

Почему для своих — тоже понятно. Сочинять хиты для масс Гордиенко не умеет. Припевы у нее вовсе не самые хитовые хуки, а лишь смысловые акценты внутри текста песни. Поэтому припевы блеклые и незапоминающиеся. Прибавим к этому небольшой голос, слабо разработанный (собственно, следов занятий вокалом вообще не обнаруживается). Иными словами, перед нами - поющий поэт, далекий от музыки как таковой (за это отвечают ее музыканты), но харизматичный и креативный.

Альбом «Фиванский алфавит» получил название от средневекового метода шифрования, использовавшегося алхимиками, - каждой букве латиницы соответствовала уникальная руна, а запись велась слева направо. Гордиенко как бы намекает, что ее тексты нужно расшифровывать. Идея прикольная, но нежные готичные песни о любви в этом точно не нуждаются. «Я оставляю тебя островам, зачем ноябрю столько чувственных красок...» (La Isola). «Не разбрасывай мои буквы по прошлому, рассыпаюсь тебе под ноги бисером...» («Бисером»). Образы изящные и резкие одновременно. Безусловно, Гордиенко наследует традиции русского лесбо-рока — Земфиры, Арбениной, Сургановой, Мары и пр. Но благодаря чудным музыкантам далеко вышла за рамки собственно рока в любом из пониманий. Мелькают латино, симфо-рок, франко-эстрада 70-х, готик-рок, кабаре… Словом, инди-поп.

В альбом вошли 6 песен, из которых 4 известны довольно давно. «Предохранители» даже звучали когда-то на «Нашем радио». Альбом вполне сложился в паззл, это чувственная профессиональная музыка с налетом готики, совершенно нехитовая. Его вполне можно не слушать. Но если слушать — можно получить то самое эстетическое удовольствие, когда сами песни не запомнятся, а эта нежность-угловатость певицы и супер-аранжировки останутся в памяти надолго.

Оценка: 7 из 10

Гуру КЕН