Джазовый оркестр и Квинтет Бутмана отправятся в США

Нью-Йорк, Огайо, Массачусетс, Мэриленд и снова Нью-Йорк - такова программа серии концертов Московского Джазового Оркестра и Квинтета Игоря Бутмана на этот раз. Музыканты исполнят джазовые стандарты, известные произведения в оригинальных аранжировках композитора и пианиста Николая Левиновского, а также авторские композиции Игоря Бутмана.



Джазовый оркестр Игоря Бутмана

Нью-йоркские концерты пройдут в Dizzy’s Club Coca Cola – знаменитом джаз-клубе, которым владеет Линкольн-Центр, являющийся сосредоточением культурной жизни города. Это одно из самых популярных мест в Нью-Йорке, где ежедневно, по вечерам можно услышать игру самых выдающихся джазовых музыкантов современности. Затем маэстро со своим Квинтетом объедет ещё три штата: выступит в Университете Ксавье в Цинциннати, Bethesda Supper & Blues Club Jazz и бостонском Regattabar. Гастроли завершатся в Бруклине большим концертом с участием вокалистки Fantine в колледже Кингсборо 27 января.

Напомним, что предыдущие гастроли Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра по США и Канаде с успехом прошли в июле 2017 года. Коллектив выступил на фестивале Xerox Rochester International Jazz Festival в Рочестере и на крупнейших джазовых фестивалях в Торонто, Оттаве, Саскатуне и Эдмонтоне.