Израильтянка Netta победила на конкурсе «Евровидение 2018»

Победителем конкурса «Евровидение 2018» стала израильтянка Netta с песней TOY. Ее отрыв от занявшей второе место кипрской певицы Eleni Foureira (песня Fuego) составил почти 100 баллов. На третьем месте - австрийский певец Cesár Sampson с песней Nobody But You.

Израильтянка Netto, которой предсказывали победу многие и заранее называли фаворитом конкурса, радостно приняла главный приз конкурса - хрустальную чашу из рук предыдущего победителя португальца Салвадора Собрала.

Таким образом, следующий конкурс «Евровидение» пройдет в 2019 году в Израиле.

Итоги конкурса «Евровидение 2018»

1. Израиль: Netta - TOY2. Кипр: Eleni Foureira - Fuego3. Австрия: Cesár Sampson - Nobody But You4. Германия: Michael Schulte - You Let Me Walk Alone5. Италия: Ermal Meta e Fabrizio Moro - Non Mi Avete Fatto Niente6. Чехия: Mikolas Josef - Lie To Me7. Швеция: Benjamin Ingrosso - Dance You Off8. Эстония: Элина Нечаева - La Forza9. Дания: Rasmussen - Higher Ground10. Молдавия: DoReDoS - My Lucky Day11. Албания: Eugent Bushpepa - Mall12. Литва: Ieva Zasimauskaitė - When We're Old13. Франция: Madame Monsieur - Mercy14. Болгария: EQUINOX - Bones15. Норвегия: Александр Рыбак - That's How You Write A Song16. Ирландия: Ryan O'Shaughnessy - Together17. Украина: MELOVIN - Under The Ladder18. Нидерланды: Waylon - Outlaw In 'Em19. Сербия: Sanja Ilić&Balkanika - Nova Deca20. Австралия: Jessica Mauboy - We Got Love21. Венгрия: AWS - Viszlát Nyár22. Словения: Lea Sirk - Hvala, ne!23. Испания: Amaia y Alfred - Tu Canción24. Великобритания: SuRie - Storm25. Финляндия: Saara Aalto - Monsters26. Португалия: Cláudia Pascoal - O Jardim