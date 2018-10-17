Lady Gaga назвала имя своего жениха

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NME.

В своей речи она поблагодарила близких людей за заботу и назвала Карино своим женихом.



Леди Гага и Кристиан Карино

По данным издания, Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) и Карино встречаются с начала 2017 года. Долгое время возлюбленным удавалось хранить свои отношения втайне от прессы.

Ранее певица была помолвлена с американским актером Тейлором Кинни, но в 2016 году пара рассталась.

Премию ELLE Women in Hollywood вручают самым влиятельным женщинам Голливуда.