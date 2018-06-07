Lady Gaga спела в трейлере фильма «Звезда родилась»

Для актера это тоже дебют — режиссерский, пишет Газета.ru.

В ремейке мюзикла 1937 года Брэдли Купер играет популярного кантри-исполнителя, который испытывает проблемы с алкоголем и берет под свое крыло молодую певицу. Между ними завязывается роман, который можно увидеть и в официальном трейлере, где пара поет и целуется.

Как ранее рассказывала Леди Гага, песни для фильма не записывали отдельно: актеры пели прямо на съемочной площадке. Такой же прием использовал и режиссер Том Хупер при работе над киномюзиклом 2012 года «Отверженные». Однако Брэдли Купер пошел дальше: он вел съемки на настоящих музыкальных фестивалях: «Коачелле» и «Гластонбери».

«Звезда родилась» выйдет в прокат 4 октября.