Названы самые безумные клипы 1998 года

Как отмечают авторы, конец 1990-х стал эпохой безумных экспериментов с камерой и музыкой. «Каждый ролик в нашем топ-10 представляет собой ослепительное зрелище, как в плане звука, так и в плане изображения», — говорится в анонсе.

Лидером оказалось видео на трек группы UNKLE под названием Rabbit in Your Headlights, в записи которого участвовал Том Йорк. Режиссером выступил Джонатан Глэйзер.

На втором месте — Gimme Some More исполнителя с псевдонимом Баста Раймс, который сам снял клип вместе с режиссером Хайпом Уилльямсом (не путать с одноименной группой). Замыкает тройку The Boy Is Mine артисток Брэнди и Моники, автором их клипа стал Джозеф Кан.

В список также вошли ролики на такие песни, как Doo Wop (That Thing) Лорин Хилл, Music Sounds Better With You группы Stardust, This Is Hardcore коллектива Pulp, Only You команды Portishead, Ha рэпера Juvenile, Frozen Мадонны и Rosa Parks дуэта Outkast, пишет Lenta.ru.