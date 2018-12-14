Николай Басков стал героем комиксов

На одном из фанатских сайтов Marvel указывается, что в этом выпуске Басков «посещает один из самых горячих московских клубов, флиртует с женщинами и просит официантку принести напиток», пишет Газета.ru.

«Нет, я впервые вообще увидел там себя. Но мне приятно, доволен», — обрадовался артист. Он также признался, что раньше не читал комиксов. «Только смотрел фильмы по комиксам, но теперь придется купить этот выпуск. На память. Фильмы Marvel смотрю, конечно», — поделился Басков.

Басков — не первый русскоязычный поп-исполнитель в Marvel. Героиней комиксов также становилась Вера Брежнева, тоже появлявшаяся в выпусках о Романофф.