По морям и океанам Гергиева. «Симон Бокканегра» снова в Москве

Повезло москвичам. В столицу дважды «Симона» привозил Миланский театр «Ла Скала», в последний раз в сентябре 2016 года. В этом же году 5 февраля эта опера Верди прописалась на сцене Мариинского театра. Это был перенос постановки двух итальянских театров: Ля Фениче (Венеция) и Карло Феличе (Генуя). Поставил и оформил спектакль Андреа де Роза. Музыкальный руководитель и дирижер - Валерий Гергиев. Он многие свои постановки переводит в ранг концертных исполнений, чтобы можно было их исполнять в разных городах России.

Москвичам опять повезло. Они вновь послушали «Симона Бокканегру» Верди, да еще в блестящем исполнении Мариинского театра.

Герой оперы Симон Бокканегра – личность историческая, отважный корсар, который помог генуэзским матросам и ремесленникам в борьбе с внешним врагом – африканскими пиратами, и с внутренним – местной аристократией. В 1339 году генуэзцы избрали простолюдина Бокканегру своим дожем, который сменил на этом посту аристократа Фиеско. Его деятельность способствовала прекращению распрей между Венецией и Генуей и объединению Италии. Верди заинтересовала личность Бокканегры, и он обратился к одноименной драме драматурга Антонио Гарсиа Гутьерреса, по которой либретто для него написал Мария Франческо Пьяве.

Премьера оперы состоялась в венецианском театре Ла Фениче 12 марта 1857 года, но успеха не имела, как выяснилось из-за слабого, вялого и запутанного либретто Пьяве. Но идея оперы о Симоне Бокканегре не оставляла композитора. В 1881 году появилась вторая редакция, либретто для которой переработал талантливый поэт и композитор Арриго Бойто. Значительные изменения в партитуре сделал и Верди. Новую редакцию оперы, которую 24 марта 1881 года поставил Миланский театр «Ла Скала», ждал большой успех.

В опере - пролог и три действия. Приближенные Симона ювелир Паоло и горожанин Пьетро обсуждают фигуру будущего дожа Генуи. Паоло настаивает на избрании Бокканегры. Симон соглашается только по одной причине. Став дожем, он надеется, что сможет обвенчаться с своей возлюбленной Марией. Ее отец патриций Якопо Фиеско не желает отдавать дочь простолюдину. Мария родила дочь, и Фиеско ненавидит корсара за бесчестье, которое он нанес семье патриция. Мария умирает. Фиеско обвиняет в ее смерти Симона, который просит Фиеско о примирении. Патриций даже готов простить Симона, если тот отдаст ему внучку, но это сделать невозможно, девочка бесследно исчезла. Народная толпа приветствует нового дожа Генуи.

Прошло 25 лет. Семьи аристократов Фиеско и Гримальди оказались в изгнании. Фиеско скрывается в поместье Гримальди под именем монаха Андреа. Там же живет дочь Бокканегры под именем Амелии, и никто не знает о ее знатном происхождения. Ранним утром Амелия ждет своего возлюбленного молодого дворянина Габриэля. Она знает, что Габриэль готовит вместе с монахом Андреа восстание против дожа, и просит его отказаться от этой опасной затеи. В результате встречи и разговора с Амелией Бокканегра понимает, что Амелия - его родная дочь, которая любит предателя Габриэля. Восстание подавлено. Дож как мудрый правитель предотвратил его, выступая за Геную и мир, простив монаха Андрея, то бишь Фиеско, и Габриэля. Предателем же оказался его секретарь Паоло, которому он обещал Амелию, не зная еще, что она любит другого человека. Простолюдин по происхождению, Паоло задумал жениться на Амелии, чтобы войти в круг аристократов. Затаив злобу на дожа, он похитил девушку участвовал в бунте и подсыпал яд в стакан с водой для Симона, которую тот выпил. Паоло ведут на казнь за все его злодеяния, в которых он же и признался. Бокканегра один во Дворце дожей. Слышен свадебный хор: Габриэль венчается с Амелией. Симон чувствует, что он скоро умрет и с тоской вспоминает о вольном море. Входит Фиеско, наконец-то состоялось их примирение. Появляются счастливые Амелия и Габриэль. Бокканегра умирает на руках дочери, успев назначить своим преемником Габриэля. Фиеско провозглашает нового дожа.

Огромный успех сопутствовал и спектаклю Мариинского театра. Я не оговорилась. «Симон Бокканегра» настолько выразительно и заразительно был сыгран оркестром и спет хором и солистами Мариинки под управлением Валерия Гергиева, что из концертного превратился в подлинный спектакль. На сцене Концертного зала им. Чайковского разместились хор и оркестр, а вся авансцена была отдана солистам, которые благодаря мизансценам и пластике жили на сцене, рассказывая о событиях в Генуе XIV века.

Спектакль музыкально был сделан крепко. Ни о каких расхождениях с оркестром, несмотря на то, что дирижер стоял к солистам спиной, как собственно и солисты к дирижеру, не могло идти и речи. Баланс звучания был идеальным. Каждого певца в любом ансамбле, включая хор, было слышно. Это было не механическое заученное пение, а глубокое проживание роли, независимо от того, большая она или маленькая.

В опере единственная женская партии, но зато как великолепна исполнительница в партии Амелии! У Татьяны Сержан необыкновенной красоты сопрано, покоряющее теплотой тембра и завораживающим mezzo voce, а ее piano уводят в заоблачные высоты. Она хороша собой, и от нее исходит удивительная аура доброты и света. В роли возлюбленного Амелии Габриэля Адорно достаточно выразительным и актерски, и вокально был тенор Отар Джорджикия, а дуэты их и сцены радовали гармонией звучания. Каким точным был выбор исполнителей трех главных мужских партий. Сильные характеры рождали мощные столкновения и, естественно, у зрителей возникали захватывающие впечатления.

Бас Станислав Трофимов исполнил роль патриция Якопо Фиеско, который большую часть роли скрывался под маской монаха Андреа. До этого я знала этого замечательного артиста только по спектаклям Большого театра, в которых он пел героев совсем другого плана. В «Катерине Измайловой» Шостаковича Трофимов создал гротесковый образ Священника. Только что скончался купец Измайлов. Священник прекрасно понимает, что это дело рук его невестки Катерины, а деньги получены, так почему же от радости не побалагурить. Герой Трофимова, отпевая Измайлова, лихо отплясывает, распевая «Ох, уж эти мне грибки!». В опере Даргомыжского «Каменный гость» певец сыграл хитрого слугу Дон Жуана Лепорелло, предавшего своего хозяина. В опере Верди все другое: время, страна, обстоятельства. Трофимов отлично справляется с противоположным материалом. Знатный патриций, привыкший повелевать, а тут вынужден скрываться, прятать дочь от корсара Бокканегры, ставшего вместо него дожем Генуи. Потеря дочери, исчезновение внучки, постоянная опасность быть обнаруженным. Одно желание—устроить восстание и свергнуть ненавистного Симона. Роскошный тембральный бас певца теряет свои краски, становится мрачным и однообразным в своем звучании. Только в самом конце, когда состоялось примирение двух личностей, в голосе Трофимова появляются теплые ноты, становится жаль, что помирились герои только в трагическом финале. Ведь у них много общего в характерах, а главное – любовь к Италии, для которой в союзе они могли бы сделать много полезного.

Яркий образ предателя Паоло представил нам Роман Бурденко. Наглый карьерист, стремящийся во чтобы то не стало пролезть в верха аристократии, его Паоло ничем не пренебрегает: ни ложью, ни подлогом, ни убийством. Красивый густой баритон певца наполняется ядом жестокости, и когда слышишь его, становится не по себе – жди очередного преступления.

Естественно, в центре спектакля - образ Симона Бокканегры в исполнении большого певца и актера Владислава Сулимского, продолжающего шаляпинские традиции русского оперного театра: глубинно-психологические и ярко эмоциональные. Певцом разработана широчайшая палитра вокальных и актерских красок, раскрывающая многослойный характер Симона: его бесконечные страдания в связи с невозможностью видеться с возлюбленной Марией, ее неожиданная смерть, исчезновение их дочери, постоянные угрозы восстаний и распрей между аристократами и простым народом, и умение Симона налаживать мир и согласие. Сколько нежности и тепла отца к обретенной дочери, стремление сделать ее счастливой, обвенчав с любимым Габриэлем... Все это дается певцом крупно, зримо, с огромным чувством человеческого достоинства, удивительной гармоничностью и захватывающей силой обаяния.

В успехе «Симона Бокканегра» велика заслуга Валерия Гергиев, сумевшего влюбить в замечательную оперу Верди весь коллектив театра и вместе с ним делать драгоценный подарок всем, кто приходит на спектакль Мариинки в Петербурге, Москве или другом городе России.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: пресс-служба и reznikers1.livejournal.com