Сергей Лазарев стал священником

В основе сюжета – красивая история любви молодого священника и прихожанки. Образ Сергея в клипе навеян популярным сериалом «Молодой Папа» («The Young Pope») с Джудом Лоу.

Впервые в образе «Молодого Папы» Сергей появился в своем новом театрализованном шоу «N-TOUR», посвященном сыну Никите. Премьера программы состоялась в апреле этого года в Москве в СК «Олимпийский». Образ «Папы» вызвал много обсуждений и споров в сети, что лишь раззадорило Сергея, и он решил экранизировать этот образ в своем новом клипе на песню «Шепотом».

Режиссером клипа стал Константин Черепков, в тандеме с которым Лазарев работает уже более 11 лет. В числе их совместных работ видео на суперхиты «Это всё она», «В самое сердце», «You are the only one» и другие, а также предыдущая видеоработа, ставшая хитом социальных сетей – клип на песню «Так красиво», который был высоко оценен критиками и удостоен премий различных музыкальных телеканалов в номинации «Лучшее видео года».