В Лондоне откроется ресторан, посвященный группe АББА

Опубликовано пользователем

В Лондоне откроется тематический ресторан «Mamma Mia! The Party», посвященный творчеству группы АББА.

На территории стадиона O2 ресторан открывает один из участников группы АББА Бьёрн Ульвеус. Интерьер заведения будет повторять интерьер таверны на острове Скопелос, где происходили действия мюзикла «MammaMia!». В меню будут предложены блюда средиземноморской кухни, будут звучать хиты группы АББА и проводиться тематические шоу. Ресторан рассчитан на 500 гостей.

Открытие заведения запланировано на весну 2019 года.

В 2016 году аналогичный проект был запущен в Стокгольме, где пользуется огромным успехом.

Быстрый поиск: 