Алиса, Сукачев и Мумий Тролль выступят на фестивале «Чернозем»

На фестиваль традиционно съезжаются гости с разных уголков России: Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Одесса, Ижевск, Хабаровск, Калиниград, Тула, Воронеж, Саратов, Крым, Хельсинки и т.д., а также замечены гости из Франции и Германии. В прошлом году фестиваль посетило около 50 тысяч человек.

На фестивале «Чернозем» работают две сцены. Малая сцена начинает звучать , когда основная сцена засыпает на ночной сон.

Ведущими рок-фестиваля «Чернозем-2019» 9 и 10 августа будут актер Александр Демидов и известный ви-джей MTV Александр Анатольевич. 11 августа со сцены вещать будет известный видеоблогер Юрий Дудь.

Лайн-ап фестиваля «Чернозем-2019»:

9 августа: Температура Тела, FPG, Louna, Ария, Вадим Самойлов, Алиса

10 августа: Анимация, Северный Флот, Amatory, 25/17, Пикник, Гарик Сукачёв

11 августа: Обе-Рек, Мураками, П***офильмы, Княzz, BrainStorm, Мумий Тролль

Стоимость 3-х дневного абонемента: 4000 рублей, билет на один день: 2000 рублей. Приобрести можно здесь.