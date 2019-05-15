Барабанщик — не приговор: успех Евгения Прокопенко

Как гласит одна старая шутка, если человек решил стать музыкантом, но не добился в этом успеха, у него отбирают инструмент и вручают барабанные палочки. В музыкальных кругах прекрасно знают, что на самом деле ничего правдивого в шутке нет: барабанщик — это основа любой группы. Этот человек должен контролировать все, поэтому зачастую именно барабанщики являются лидерами своих коллективов. Примеров тому множество — от Бадди Рича до Ларса Ульриха.



Евгений Прокопенко

Пожалуй, любому барабанщику приходится брать на себя самую сложную часть работы — создавать основу шоу. Именно он кует успех всей группы в целом, не давая разобщиться инструментам, объединяя их партии в единое целое. Этот музыкант должен обладать потрясающим чувством времени и держать ровный ритм на протяжении всего произведения, что бы ни происходило вокруг. Профессиональный барабанщик идеально владеет своим телом, ведь барабаны требуют абсолютной точности движений и координации, что делает их одним из самых сложных инструментов в освоении.

Барабанщик лучше любых музыкантов знает длительности и умеет читать ноты быстрее всех, так как играет по ритмическим рисункам. Не говоря о том, что именно от этого музыканта зависит в целом ритм, подача и настроение музыкального произведения.

Более того многие барабанщики сочиняют музыку, так как у них есть уникальная способность слышать, как прозвучит композиция, когда все инструменты будут играть вместе.

Поэтому если вам всегда казалось, что ударник — это артист, который работает на заднем плане, пока остальные участники купаются в лучах славы, вы заблуждались. Барабанщик — это ключевой музыкант, как правило, наиболее опытный во всем коллективе, на которого полагаются все участники проекта вплоть до светорежиссера. А представить современный концерт без плотного звука и яркого светового шоу сегодня невозможно.

Именно благодаря всем этим сложностям профессиональные ударники, которые покорили большую сцену, могут гордиться заслуженной славой и проделанным путем.

Один из людей, который смог завоевать почетное звание по-настоящему хорошего ударника — Евгений Прокопенко, человек, который успел стать примером для подрастающего поколения музыкантов.

Как все начиналось

Евгений Прокопенко родился в 1983 году в Белгороде, Россия. Хотя сегодня он может похвастаться 25-летним стажем игры на музыкальных инструментах, чтобы понять причины его успеха, нужно заглянуть туда, в прошлое. Именно там, на школьной скамье, начиналась дорога, которая привела Женю в мир музыки. По его словам, он вообще не выбирал барабаны, это они выбрали его.

Все случилось в 11 лет, когда он решил присоединиться к местной группе ребят, которые пытались делать музыку. По его воспоминаниям, у них вообще не было никого, кто мог бы играть на барабанах, потому и требования оказались минимальными — согласиться играть и стараться. Жене это пришлось по душе. В то время он даже не подозревал, к чему это все приведет.

Знакомство Жени с музыкой началось с поп-музыки, но после того, как ему в руки попал CD-диск с записями «Metallica», он понял, что это именно то, что нужно его душе. Это направление зацепило его мощью и внутренней силой. Что касается барабанов, Женя как-то сказал: «Если вы включите любой современный трек, первое, что вы услышите — это бит. Вы не сможете его упустить. Это сила, мощь и красота, которую можно создать с помощью барабанов. В детстве меня всегда интересовал именно барабанщик, а не солист».

Выход на серьезную арену

Либидо

Первая серьезная группа, участником которой стал Евгений Прокопенко — «Либидо». Кстати, он был одним из ее основателей, став у истоков музыки, которая завоевала место в сердцах любителей рока. Всего год понадобился группе для того, чтобы начать сотрудничать с известным российским лейблом «RDM». В то же время был записан и первый студийный альбом ребят.

«Либидо» играли не только для души, они записали саундтреки для сериала «Студенты», выступали на многих фестивалях, в том числе, на «Нашествии». Однако в сентябре 2008 года Женя Прокопенко решил покинуть группу и продолжить свое развитие отдельно от нее. К счастью, музыкант одновременно развивал свой талант и в других проектах, в частности, «Магнитной аномалии» и «Вельвеtе».



Евгений Прокопенко

«Магнитная аномалия» и Вельвеt

«Магнитная аномалия» выбрала для себя альтернативный рок и смогла неплохо его развить, создав запоминающуюся музыку, которая до сих пор находит своих поклонников. Женя — один из людей, которые помогли группе стать на ноги, развиться и войти в историю российской музыки. Однако в 2013 году коллектив распался. Для Евгения Прокопенко снова пришла пора двигаться дальше.

А вот «Вельвеt» — та самая группа, которая первой приходит на ум среднестатистическому фанату, если спросить его об известном поп-рок коллективе. Это еще одна значительная веха в развитии музыкальной карьеры Жени. В конце 2008 года состоялся релиз дебютного альбома группы под названием «Бей в барабаны». В 2009 году группа выпустила сингл «Прости», получивший «Золотой Граммофон-2010», продержавшись в чарте «Русского радио» целых 27 недель. Также по итогам рейтинга популярности группа «Вельвеt» завоевала право стать участницей гала-концертов «Песня года» в 2009 и 2010 гг.

Все выше, к звездам

Lera Lera

Работу с Валерией Козловой, экс-участницей группы «Ранетки», Евгений Прокопенко начал в 2009 году. Вместе с певицей барабанщик внес свой вклад в развитие проектов рекорд лейбла «KRUZHEVA Music», который продюсировал нашумевшую украинскую группу «Quest Pistols», «Lera Lera», «Нервы» и многие другие успешные коллективы. Женя стал автором барабанных партий во многих песнях, на постоянной основе участвовал в концертной деятельности группы, его можно увидеть в клипах Lera Lera. Здесь он работал до 2011 года, когда певица заявила об окончании своей сольной карьеры.

4POST

В 2010 году Дмитрий Бикбаев, который уже был известен российской аудитории благодаря дуэту «БиС», создает новую группу «4POST», которая начинает играть поп-рок. В следующем году к ним присоединяется Евгений Прокопенко, который на несколько лет, вплоть до 2013 года, занимает место ударника, помогая в создании и записи музыкальных композиций и постоянно выступая с группой.



Осенью 2011 года «4POST» стали номинантами Премии RU.TV в категории «Реальный приход». В 2012 году ребята приняли участие в отборочных турах на «Евровидение-2012», заняв 6 место. В мае 2012 года был выпущен их дебютный альбом «4POST#1». Осенью 2013 года группа «4POST» стал номинантом премии MusicBox в категории «Лучшая поп-рок группа», а также лауреатом премии «Royal People Awards» за организацию благотворительных концертов среди молодежи. В 2013 году Женя покидает группу, чтобы перейти на совершенно новый уровень своей карьеры.

Drum Cast

Нельзя не упомянуть проект «Drum Cast», который создал Евгений вместе с двумя другими профессиональными барабанщиками. Он воплотился в потрясающем ударном шоу, которому удалось не только сотрудничать с рядом российских звезд, но и стать участниками выступления на открытии Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Новая жизнь в Лос-Анджелесе

После всего проделанного пути в России Евгений Прокопенко, наконец, решает начать завоевание других стран, выбрав для этой цели США. Он переезжает в Лос-Анджелес, мировую столицу музыки, где совсем недолго остается без дела, присоединившись к тенденциозной группе под названием «Sick Mystic».

Sick Mystic

Группа появилась в 2016 году в Лос-Анджелесе, и уже успела собрать внушительную армию поклонников не только в США, но и за рубежом. Направление группы — альтернативный рок. Только появившись на музыкальной арене, ребята заявили, что смогут создать музыку нового уровня. Судя по отзывам, у них есть все шансы выполнить свое обещание.



Sick Mystic

Активная деятельность группы не оставила без внимания поклонников рока, которые начали говорить о ребятах в социальных сетях, с каждым днем все более популяризируя их. Кстати, их успех отметили сразу несколько крупных журналов, в том числе, «Music Connection». Два трека группы неоднократно транслировались на известной калифорнийской рок-станции 95.5 KLOS, где ребят пригласили на популярную утреннюю программу «Frosty, Heidi and Frank Show». Большинство слушателей проголосовало именно за треки «Sick Mystic».

Сегодня группа и не собирается останавливаться, планируя тур по США. Музыканты также заявили о выпуске своего дебютного альбома в 2019 году с рабочим названием «Devil’s Been Paid», в создании которого Евгений Прокопенко принимает самое непосредственное участие, сплачивая музыкантов, сочиняя и прописывая барабанные и гитарные партии и помогая коллективу постигать вершины своего искусства.

Где живет рок сегодня?

Россия, безусловно, уже не может похвастаться таким уровнем интереса к рок-музыке, который существовал в 90-х и 2000-х годах. Если раньше это направление было самым востребованным, давая возможность развиваться большому количеству рок-групп, сегодня молодежь отдает предпочтение поп-музыке. Из-за этого рок-проекты вынуждены оставаться на малых сценах, не получая возможностей для полноценного развития.

То же можно сказать и о фестивалях рок-музыки. Вряд ли российский обыватель вспомнит что-то кроме «Нашествия» и еще нескольких небольших фестивалей, которые не дотягивают до по-настоящему крупных масштабов. В Европе и США, для сравнения, ежегодно проводятся тысячи рок-фестивалей, где выступают коллективы самого разного калибра — от начинающих групп с ярким потенциалом до настоящих монстров большой сцены.

Поэтому, как признает Евгений, творить рок в США — совсем другое дело. Свобода творчества ничем не ограничена, присутствует развитая мощная индустрия, заинтересованная в различных направлениях современной музыки. Там можно встретить хард-рок, альтернативу, металл и многие другие ответвления, которые только начинают свое существование. Мы надеемся, что Евгений Прокопенко сможет всегда подогревать интерес к року своими проектами и треками, где бы он ни находился.

Как признается сам Евгений, в настоящее время его снова вдохновляет тяжелая музыка 90-х, он старается вернуться к истокам становления самых успешных рок и метал проектов, поскольку именно их мощная неуемная энергия позволили им стать «живыми легендами». Особенно этому способствует то, что у Жени появилась возможность сотрудничать и учиться у таких топовых барабанщиков как Джон Темпеста, Кенни Аронофф и Томас Лэнг, постигая секреты мастерства лучших мировых звезд. Так что мы с нетерпением ждем, когда Евгений вновь смело заявит о себе на самых больших мировых площадках.