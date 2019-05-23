Доходы диджеев и танцевальной музыки значительно упали

Рост произошел за счет стоимости записанной музыки, фестивалей, аппаратного и программного обеспечения, но был компенсирован снижением стоимости клубов и доходов диджеев и артистов.

Выросший на 60% всего за три года в период бума начала 2010-х, рост EDM замедлился до 3% к 2017 году и снизился на 2% в следующем году.

«Индустрия продолжает переживать период стабилизации и зрелости, но в некоторых областях мы все еще наблюдаем некоторый действительно интересный рост, такой как записи музыки, фестивали и вся игровая сторона дел», - сказал автор отчета Кевин Уотсон на «Неделе музыки».



Кевин Уотсон

Уотсон передал выпуск своего ежегодного доклада об этом секторе за 2019 год в день открытия конференции Международного музыкального саммита (IMS) на Ибице.

Выяснилось, что доля танцевальной музыки в записанной музыке значительно упала в США и Великобритании в 2018 году по сравнению с 2017 годом, но восстановилась как в Германии, так и в Канаде.

Исследование IFPI оценило танцевальный / электронный язык как третий по популярности музыкальный жанр в мире после поп-музыки и рока.

Согласно последнему отчету Forbes, в 2018 году предполагаемые доходы самых высокооплачиваемых ди-джеев значительно упали. Общая сумма в Топ-10, составлявшая 261 млн долларов в 2018 году, была самой низкой с 2013 года. Кэлвин Харрис снова стал главным источником дохода, получив 48 млн долларов. Лишь немногим меньше 48,5 млн долларов, которые он заработал в 2017 году. The Chainsmokers были вторыми в списке, заработав 45,5 млн долларов, увеличившись на 20% в годовом исчислении.

Количество ночных клубов в Великобритании сократилось на 21% с 2128 до 1673 за 12 месяцев до декабря 2018 года по сравнению с 1% снижением в год в период между 2013 и 2017 годами. В Лас-Вегасе, тем временем, доля посетителей, посещающих гостиничные клубы и вечеринки у бассейна также значительно снизились с пика в 2016 году.