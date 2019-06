Клип Меркьюри Time выложен с исходным аудио и ремастерингом видео

В 1986 году Фредди Меркьюри записал песню «Time» для одноименного мюзикла Дейва Кларка. Несмотря на то, что сам Фредди Меркьюри не участвовал в мюзикле, эти песни в итоге были включены в диск Time и выпущены отдельным синглом.



Freddie Mercury

Видео к песне было представлено в лондонском театре «Доминион», где состоялась мировая премьера мюзикла и где он шёл в течение двух лет. Сольная версия была позже включена в бокс-сет 2000 года The Solo Collection и сборник 2006 года Lover of Life, Singer of Songs: The Very Best of Freddie Mercury Solo.

Много лет проведенная в хранилищах песня «Time» появилась в студийном качестве с использованием полного названия песни «Time Waits For One». Фортепианный вариант трека — результат 2-летней работы музыканта, автора песен и продюсера Дэйва Кларка, давнего друга Фредди.

Он также ремастерирова видеоклип, приведя его к современным требованиям. Насладитесь невероятным качеством видео и звука:

А таким был старый клип: