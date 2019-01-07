Lady Gaga получила «Золотой глобус» за песню к фильму «Звезда родилась»

Певица, сыгравшая в картине главную роль, также претендовала на «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в драме», однако победу одержала Гленн Клоуз.

Леди Гага исполнила в фильме "Звезда родилась" роль начинающей певицы Элли, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн, его сыграл режиссер картины Брэдли Купер. Большинство песен в фильме написаны и исполнены Купером и Гагой. Всего в картине звучит 34 трека.

В российский прокат картина вышла четвертого октября. Первая неделя проката принесла около 47 миллионов рублей. За неделю до российской премьеры Гага выпустила первый клип на песню из фильма — Shallow. Клип собрал в YouTube около 24,5 миллионов просмотров.

РИА Новости