Lady Gaga рассталась с женихом

Об этом сообщает «7 Дней» со ссылкой на журнал People со ссылкой на инсайдера. «Иногда отношения заканчиваются, так бывает!» — такую причину он назвал автору статьи. Чуть позже официальный представитель Леди Гаги подтвердил, что певица действительно больше не собирается замуж за Карино.



Леди Гага и Кристиан Карино

Слухи о расставании пары пошли после церемонии «Грэмми», которая прошла 10 февраля в Лос-Анджелесе. Светские хроникеры обратили внимание, что Гага появилась на премии без помолвочного кольца, которое раньше не снимала никогда.

Помолвка звезды и Карино состоялась в декабре 2017-го. Певица сообщила о счастливом событии в своем личном блоге Instagram, выложив фото того самого кольца. Их роман начался в феврале того же года. С тех пор их регулярно видели вместе на разных светских мероприятиях, они не скрывали чувств: прилюдно целовались и обнимались.