Синтезатор - уникальный электронный инструмент

Современный синтезатор поможет начинающим пианистам освоить азы управления с чувствительным инструментом, а профессионалам - усовершенствовать свои навыки в музыке.

Виды и характеристики синтезаторов

Современные электроинструменты в разы превосходят традиционные акустические, поэтому покупка электронного девайса поможет решить множество проблем и научить детей и взрослых играть на пианино. Условно технику делят на несколько категорий: детские, любительские, полупрофессиональные и профессиональные. А по назначению цифровые пианино бывают:

обучающими, которые отличаются наличием обучающих опций;

интерактивные с опцией "автоаккомпанемент", которая необходима для индивидуальных занятий и выступлений;

цифровые - являются аналогами акустических;

исполнительские - также обладают встроенной функцией "автоаккомпанемент", которая понадобится для исполнения определенной партии в составе групп и ансамблей;

мощные рабочие станции, представляющие собой производительную музыкальную технику с большим набором функций. С их помощью можно создавать/записывать/редактировать музыку и совершать ряд других действий.

Каждая модель имеет ряд особенностей:

детские представляют собой современную игрушку, которая поможет юным музыкантам раскрыть свой талант. Обычно возможности техники сильно ограничены, а количество клавиш зачастую бывает разным, при этом упор делается на веселые созвучия и звуки, которые способны подарить детям радость;

обучающие, представляют собой оборудование с пластмассовой клавиатурой на пружинах. Количество клавиш может варьироваться и составлять от 61 до 88 штук. Причем сам электроинструмент может обладать различными программами, которые помогут начинающим музыкантам освоить азы игры;

профессиональные представлены в двух вариантах, где первые максимально приближены к электропианино по внешнему виду и качеству звучания, а вторые - отличаются наличием обрабатывающих и звукообразующих функций.

Как выбрать синтезатор?

Для музицирования нужно особенное внимание уделять качеству электроинструмента. Для этого особое внимание следует уделять клавиатуре с 5-ю октавами на 61 клавишу. Причем для исполнения классических композиций их количество должно составлять 88 штук. Размер также имеет значение, ведь малоразмерные больше подходят для любителей игры на пианино. А вот полноразмерные идентичны клавишам на оригинальных акустических инструментах, поэтому они подходят для тех, кто серьезно занимается музыкой.

Бюджетные девайсы обычно отличаются пассивной чувствительностью к касанию. Это не самым благоприятным образом сказывается на игре и существенно ограничивает функционал. Независимо от силы или скорости, громкость звучания всегда будет ровной и одинаковой, поэтому на них лучше играть электронные или поп-композиции. А в дорогих профессиональных моделях чувствительность очень активная. Сильное и быстрое нажатие позволит получить громкий звук, причем чувствительность в данном случае имеет сразу несколько уровней.

Также современные модели отличаются наличием дополнительных опций. Например, транспонирование в технике с неполным набором клавиш позволит извлекать любые нужные звуки в процессе игры, а наличие опции "два фортепиано в одном" позволит начинающим музыкантам научиться играть на электроинструменте.

Выбор музыкальной продукции очень велик и каждый покупатель сможет подобрать соответствующую своим запросам и бюджету модель. Главное не забывать про качество и учитывать целевое назначение покупки, а также свои навыки в музыке.



Статья создана по материалам маркетплейса Сатом.ру.