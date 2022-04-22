Эд Ширан и Лил Бейби сняли клип в Киеве

«Я только что слышал, что «Shape of You» набрал на Spotify 3 миллиарда стримов, что абсолютное безумие. Я помню, как эта песня достигла миллиарда, и я подумал, что это странно. Это первая песня, которая собрала 3 миллиарда прослушиваний, и я действительно очень доволен ею. Спасибо, Spotify, за вашу поддержку на протяжении многих лет. Мы прожили 10 лет вместе, и, надеюсь, проживем еще 10 лет!», - радуется Эд Ширан.



Ed Sheeran



30-летний музыкант также поделился историей о том, как трек