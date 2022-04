Эд Ширан и Лил Бейби сняли клип в Киеве

Заседание по данному делу прошло в Высоком суде Лондона. Иск был подан от имени исполнителя Сами Свитч и продюсера Росс О’Донохью. Они обвинили певца Эда Ширана в плагиате части собственной песни "Oh Why", которая была опубликована и стала популярной в 2015 году. Песня Shape Of You вышла в свет два года спустя.







Суд решил, что сходство между фразами в припевах композиций все же есть, как и существенные различия. В связи с этим иск о плагиате был отклонен.



Ed Sheeran



Ранее