Грустная музыка - от Билли Айлиш, веселая - Ариана Гранде

«За первые 11 дней января было создано более 7,5 тысяч плейлистов со словом "серотонин" в названии, а с 2019 по 2020 год популярность подобных подборок взлетела почти на 180 процентов», — рассказали в Spotify.

Среди наиболее часто включаемых в пользовательские "серотониновые" плейлисты Spotify: "Tongue tied" группы GroupLove, "Everybody talks" в исполнении Neon Trees, "Out of my league" группы Fitz and the Tantrums.

Грустная музыка, как оказалось, тоже актуальна: подборки со словом "грустный" в названии в 2020 году прослушали более 616 миллиардов раз.

Наиболее часто слушатели добавляли в свои "печальные" плейлисты в Spotify композиции "Someone you loved" в исполнении Льюиса Капальди, хит Билли Айлиш и Khalid "lovely", "Say something" от A Great Big World и Кристины Агилеры.

Также сервис назвал самые популярные мелодии для уверенности в себе. "Число прослушиваний плейлистов, посвященных теме уверенности, с 2019 по 2020 год выросло более чем на 120 процентов", — рассказали в Spotify.

В топе оказались "Good as hell" и "Truth hurts" в исполнении Lizzo, "Love myself" от Хейли Стейнфилд, "7 Rings" Арианы Гранде. Следом идут "Run the world (Girls)" Бейонсе, "Fight song" в исполнении Rachel Platten.