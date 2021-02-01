Олег Майами выпустил кардинально новую песню

Под рваные ритмы Олег Майами стоит на неком побережьи моря в ч/б, и высоким тембром попискивает-жалуется китане (японскому мечу) на то, что ему некому мстить.

«Каждый человек ищет себя до конца жизни. Каждый артист ищет себя в творчестве до последнего вздоха. КИТАНА это моя личная «находка». Музыка обязана меняться! Это означает, что артист вдохновлён. Многие мои слушатели не смогли понять КИТАНУ, потому что это что-то кардинально новое! Но я прошу вас, дать этой песне шанс.. я все так же пою про любовь. Я все так же мечтаю трогать ваши сердца, но мне нужно расти! Нам нужно расти) Музыке нужно расти! Но я все так же пою о чувствах. Пою на простом языке о простых эмоциях. Я горжусь КИТАНОЙ и считаю эту песню одной из лучших своих работ, и я искренне надеюсь, что вы сможете принять ее... как и меня, нового и свободного! Я люблю вас! Приятного просмотра клипа!» - говорит Олег Майами.



Олег Майами

Музыка и слова написаны совместно Олегом Майами и Денисом Гладких.