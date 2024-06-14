Филипп Киркоров стал мафиози-прачкой в клипе «Стирай»

Клип открывает трилогию клипов под названием «Черная Пантера», состоящую из композиций «Стирай», «Черная Пантера» и «Везувий».

В центре сюжета клипа - обворожительный и сексуальный специальный агент, который, выжив после очередного задания, приезжает в буквальном смысле в прачечную, роль руководителя которой исполняет Филипп Киркоров.



Филипп Киркоров

«Но стирают здесь не только грязные вещи, но и личности. Одна подпись и вот главный герой уже лишен имени, прошлого, документов, истории. Он проводит свои дни в глуши, прячась от мира и самого себя. И только загадочная блондинка нарушает его покой. … И вот перед нами уже новый герой (в исполнении блистательного австрийского актера Вольфганга Черни). История только начинается…», - говорится в описании клипа.

Автор трилогии: Ян Катэль. Автор музыки: Ян Супоненко, авторы текста: Александр Розниченко и Ян Супоненко, Kaufman music. Режиссер-постановщик: Заур Засеев.