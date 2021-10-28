«ДДТ» - «Творчество в пустоте»

Navigator Records, 28/10/2021.

Жанр: русский рок.

Нет, Шевчук не отказался от проникновенного тембра, который он нарастил и отточил за долгие годы работы, - напротив, он адаптировал его к условной рэп-читке. Но все это было, например, в предыдущем альбоме «Галя ходи» (2018). А вот такого накала социальной направленности не было уже давно. Шевчук иронизирует, рвет в клочья, хмыкает, ерничает. Но самое главное — дает некоторые ответы людям, окунувшимся в путинскую нищету для работяг и среднего класса, и мрачное отсутствие перспектив.

Знаково, что альбом открывается изящным оммажем ушедшему от нас 15 июля 2021 года великому русскому артисту Петру Мамонову с песней «Муха источник заразы». Когда потный Мамонов с закатившимися глазами пел свою «Муху», то высоко задирая ноги, то изображая плавность ансамбля «Березка», - он имел в виду токсичность семейных отношений. Но «ДДТ» проецирует все на сегодняшний день, и это он, Юра-музыкант, — муха, который читает «иноагентов» (уродливая терминология времени), сравнивает себя с Моисеем и Буддой, никак не следует предписанному идеологией властей, - словом, оказывается «мухой» разве что с извращенной точки зрения лишенного базовых ценностей лоялиста. Добавим к этому мощный вайб блюз-роковых и фанковых конструкций, и прекрасное джазовое соло на коде.

Даже в треке «Маме», вроде бы вальсике в честь матери, Шевчук воспроизводит народный бунт с погромами магазинов, прятанием базовых продуктов вроде соли и хлеба, и отлетом властей в неком суперджете. Но ведь именно бес усадится затем на трон, — предупреждает Шевчук. И фиксирует, что только долготерпение унижаемого властями народа еще держит этот мир от погибели, а вовсе не политика чиновников.

«Похороните меня» - нетрудно догадаться, что речь о фильме «Похороните меня за плинтусом» про неоднозначную гипертрофированную любовь бабушки к внуку, что влечет массу проблем для обоих. У Шевчука об этом же, но он призывает посадить его на цепь и выбить зубы, но все равно я «никогда не буду с вами». И все это под бэки и двухдольный завораживающий ритм.

«Евгений» начинается с читки пушкинского «Евгения Онегина», а затем тема неожиданно переносится к войне в Афганистану и Горбачеву. Шевчук воспроизводит судьбы чиновника Онегина и учительницы Татьяны в перестроечные годы, но это вызывает скорее недоумение, - насколько ходульно и неубедительно все. Да и с музыкой тут все не очень.

Гораздо интереснее Юрий Шевчук в финальной балладе «Творчество», когда говорит именно о том, что его волнует, - пытки в ГУЛАГе, творчестве в пустоте, поминках друзей, интеллекте, вот этой всякой реальной жизни каждый день. Под гитарные звенящие гармонии это не менее впечатляет, чем «Осень».

В целом «ДДТ» выдали впечатляющий альбом, цельный и музыкальный. В «Борщевике» - ассоциации чиновников с ядовитым борщевиком - звучит глубокий электронный вайб, «Хор» чрезвычайно музыкален и контрастен, а «В магазине» напоминает в базе старую советскую песню, но по сути поднимает тему Родины для ограбленных режимом.

Хорошо, что теперь узнаваемость песен вообще никак не зависит от радио, поскольку вряд ли хоть одна радиостанция поставит такие честные песни в ротации. Их больше никто не спрашивает, сорри. Очевидно, что Шевчук дает ответы на вопросы, которых нет на радио и ТВ. Это невероятно ценно и важно. Это актуально. Шевчук в трендах. Уверен, что его услышат все, кому это надо.

Гуру КЕН